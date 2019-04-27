دوري بلس hd مشاهدة مباراة الاتحاد والنصر بث مباشر– كأس خادم الحرمين KSA SPORTS الاسطورة كورة اون...

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مشاهدة مباراة الاتحاد والنصر بث مباشر 27-04-2019 كاس خادم الحرمين

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توقيت مباراة الاتحاد والنصر

7:25 مساءاً بتوقيت السعودية .6:25 مساءاً بتوقيت مصر .7:25 مساءاً بتوقيت فلسطين .7:25 مساءاً بتوقيت الأردن.7:25 مساءاً بتوقيت سوريا .7:25 مساءاً بتوقيت لبنان .7:25 مساءاً بتوقيت العراق .6:25 مساءاً بتوقيت السودان .7:25 مساءاً بتوقيت اليمن .6:25 مساءاً بتوقيت ليبيا .5:25 مساءاً بتوقيت تونس .5:25 مساءاً بتوقيت الجزائر .5:25 مساءاً بتوقيت المغرب .8:25 مساءاً بتوقيت الإمارات.7:25 مساءاً بتوقيت البحرين.8:25 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.7:25 مساءاً بتوقيت الكويت .7:25 مساءاً بتوقيت قطر.4:25 مساءاً بتوقيت موريتانيا.7:25 مساءاً بتوقيت جزر القمر .4:25 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .

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