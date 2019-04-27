تابع لايف مشاهدة مباراة الاتحاد والنصر بث مباشر kora star الاسطورة جوال يوتيوب كورة اونلاين مباراة...

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مباراة الاتحاد والنصر بث مباشر، يبدأ موعد مشاهدة مباراة الاتحاد ضدالنصر اليوم في الساعة السادسة و25 دقيقة مساءا بتوقيت القاهرة، الساعة السابعة و25 دقيقة مساءا بتوقيت مكة المكرمة، وكالمعتاد سيتم إذاعة المواجهة من خلال قناة الرياضية السعودية اتش دي 1 بالتعليق العربي الرائع، ونعرض رابط الاسطورة لمشاهدة مباراة الاتحاد اليوم في كأس الملك kora star.

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يلا شوت الاتحاد والنصر مباشر، وكان الهلال قد غادر البطولة في مفاجأة كبيرة بعدما تلقى هزيمة ساحقة بخمسة أهداف دون رد أمام التعاون الذي صعد لنهائي البطولة وينتظر الفائز من مباراة الكلاسيكو السعودي اليوم، وسنضيف لكم بث مباشر الاتحاد والنصر جوال تابع لايف حتى يستطيع جمهور الفريقين مشاهدة المباراة المشوقة.

الاتحاد والنصر بث مباشر

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