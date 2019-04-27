بوم بيرنلي الأبيض فى مهمة الانقضاض المعتاد على حامل اللقب وتحويل مسار البريمرليج للأحمر

مصراوي - كتب - إبراهيم علي:

يستعد نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لملاقاة فريق بيرنلي، عصر الأحد، ضمن منافسات الجولة 36 من الصراع على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز مع نظيره ليفربول.

ليفربول نجح في خطف صدارة البريميرليج مؤقتاً برصيد 91 نقطة بفارق نقطتين عن السيتي، بعد الفوز الكبير بخماسية نظيفة على نظيره هدرسفيلد تاون مساء أمس الجمعة.

ويأمل مشجعو الريدز بأن يتعثر الفريق السماوي في أي من المباريات الثلاثة المتبقية له من أجل الانفراد بالصدارة، ويتبقى لليفربول مباراتين أمام كلاً من نيوكاسل يونايتد و فريق...