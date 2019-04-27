تفاؤل في ليفربول حول لحاق فيرمينو بموقعة برشلونة

أظهر مدرب ليفربول، يورغن كلوب، شعوراً بالتفاؤل بشأن مشاركة المهاجم روبرتو فيرمينو أمام برشلونة الأربعاء المقبل، بعد أن غاب عن الفوز 5-0 على هيدرسفيلد تاون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمس الجمعة.

ويحل ليفربول، الذي عاد لصدارة الدوري الانجليزي، ضيفاً على العملاق الإسباني في ذهاب الدور نصف النهائي بدوري أبطال أوروبا في كامب نو وسيشكل غياب فيرمينو ضربة مؤثرة.

وغاب المهاجم البرازيلي البالغ عمره 27 عاماً عن تشكيلة ليفربول بعد تعرضه لإصابة عضلية يوم الخميس، وقال كلوب: “تدرب (فيرمينو) بشكل طبيعي يوم الخميس.. لم يكن تدريباً قويا لكنه شعر بألم عضلي بسيط، التشخيص الرسمي حالياً يوضح أنه تعرض لتمزق بسيط في عضلة صغيرة، وبعيداً عن مصطلح ‭’‬تمزق‭’‬ يبدو الوضع إيجابياً”.

واضاف المدرب الألماني: “ربما يكون مستعداً لمباراة الأربعاء لكن لا نعرف الموقف حالياً.. فرص مشاركته أكبر من فرص غيابه على الأرجح لكن يجب أن ننتظر”.

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وخاض فيرمينو 46 مباراة مع ليفربول هذا العام بجميع المسابقات، وسجل 16 هدفاً كما قدم ثماني تمريرات حاسمة.

وقال كلوب إن “المدافع فيرجيل فان ديك، الذي ترك الملعب بسبب إصابة في الشوط الثاني أمام هدرسفيلد وسط حالة من الصمت والفزع في الإستاد، في حالة جيدة”.

وأوضح المدرب الألماني: “لا يوجد أي شيء.. سألته وقال لي إن كل شيء على ما يرام”.