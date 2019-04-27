الأهلي يخسر أمام الجزيرة بدوري محترفي اليد

خسر فريق كرة اليد بالنادى الأهلى أمام الجزيرة بنتيجة 26 / 25 فى الجولة قبل الأخيرة بدورى المحترفين للموسم المحلى 2018 / 2019.
وبذلك ارتفع رصيد الفريق الأحمر إلى النقطة 39 فى المركز الثانى قبل مواجهة الزمالك صاحب المركز الأول برصيد 40 نقطة غدا الأحد
ويحتاج الأهلي للفوز على الزمالك غدا الأحد للتتويج بلقب دوري اليد، بينما يكفي الفريق الأبيض التعادل للحصول على اللقب.
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