شاهد.. مباراة الزمالك والجزيرة بدوري سوبر السلة

تقدم بوابة الوفد بث مباشر لمباراة الجزيرة والزمالك فى دورى السلة best of 5 ضمن منافسات المواجهة الثانية من نهائى دوري 5 ضمن منافسات المواجهة الثانية من نهائى دوريالسلة best of 5 ويستضيف ملعب صالة الشباب والرياضة بـ 6 أكتوبر. وتنطلق المباراة في تمام الساعة الساعة 6:00. شاهد المباراة..

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