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شاهد.. مباراة الزمالك والجزيرة بدوري سوبر السلة

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تقدم بوابة الوفد بث مباشر لمباراة الجزيرة والزمالك فى دورى السلة best of

5 ضمن  منافسات المواجهة الثانية من نهائى دوري
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السلة best of 5  ويستضيف ملعب صالة الشباب والرياضة بـ 6 أكتوبر.

 

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الساعة 6:00.

شاهد المباراة..

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