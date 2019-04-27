المصري يطوي أحزانه ويستعد لوادي دجلة للحفاظ على المركز الرابع

استأنف فريق الكرة بالنادي المصري تدريباته على ملعبه ببورسعيد بعد هزيمته من النادى الأهلى وتوقف رصيده عند النقطة الـ 46 وأصبح مركزه الرابع بجدول المسابقة مهددا إذا لم يستعيد الفريق توازنه ويعالج أخطاء مباراة الأهلى وامتصاص غضب جماهيره بعد أداؤه الغير مرض فى المباراة بصرف النظر عن الهزيمة.
وطالبت الجماهير إيهاب جلال المدير الفنى للفريق بضرورة التركيز فى المباريات المتبقية من عمر الدورى حتى يظل الفريق بالمربع الذهبى بين الكبار، ولذلك عقد "جلال" لقاءا مع الللاعبين فى محاضرة استمرت ساعة قبل التدريبات طالبهم ببذل الجهد والعرق فى مباراة وادى دجلة القادمة بالجولة الحادية والثلاثين والتى تقام على ستاد الجيش بالسويسفي الثامنة مساء الثلاثاء وهى مباراة لا تقبل القسمة على إثنين وفقدان نقاطها يجعل الفريق فى موقف صعب قبل مواجهة بيراميدز الأقوى.
وشاهد المدير الفنى للمصرى مباراة دجلة الأخيرة أمام الإسماعيلى والتى فاز فيها بثلاثية نظيفة وتعرف على نقاط القوة والضعف فى المنافس وبدأ فى وضع خطته للمباراة والفوز بها لإرضاء الجماهير وإستعادة الثقة من جديد ، وحذر لاعبيه من قوة المنافس الذى يمتلك جهازاً فنياً على أعلى مستوى ويقدم مستوى متميز من الأداء خلال الفترة الأخيرة ، وخاض التدريبات جميع اللاعبين وتفاوتت
ومن المنتظر أن يغادر الفريق بورسعيد خلال الساعات القادمة للدخول فى معسكر بالعين السخنة إستعدادا للمبارة والاقرب لدخول المعسكر 22 لاعباً هم أحمد مسعود ومحمود السيد والناشئ محمد شحاته لحراسة المرمى ومعهم أحمد شوشة ومحمود حمد ومصطفى طيارة وكريم العراقي عمرو موسى وفريد شوقي وإيزي ايميكا وسعيدو سينبوري وإسلام عيسى ومحمد جابر وأحمد ياسر وعبد الناصر دي ماريا وعمر كمال عبد الواحد وحسين رجب وإيزيكال باسي ومحمود وادي وأوستين أموتو والناشئين حسام أشرف ومصطفى أيمن.
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