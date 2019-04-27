تقارير تونسية: الزمالك يسعى لتجديد عقد فرجاني ساسي

يسعى مسؤولو نادي الزمالك لتجديد عقد لاعب الفريق التونسي فرجاني ساسي والذي ينتهي بعد موسمين. ‏وأكدت صحيفة "الشروق" التونسية أن نادي الزمالك يريد تمديد عقد فرجانى ساسي ورفع راتبه السنوى إلى مليون ونصف المليون دولار. تمديد عقد فرجانى ساسي ورفع راتبه السنوى إلى مليون ونصف المليون دولار. وكان ساسي قد أنضم لصفوف الفريق قادمًا من فريق النصر السعودي في الانتقالات الصيفية الماضية. ويغيب ساسي عن الزمالك حتى نهاية الموسم بسبب الإصابة التي قد تعرض لها مع فريقه خلال مباراة الزمالك وحسنية أغادير المغربي.



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