نعمة فهمي وإسراء راشد يفتتحون اليوم الثالث من البطولة الأفريقية لرفع الأثقال

تنطلق بعد قليل فعاليات اليوم الثالث للبطولة الأفريقية لرفع الأثقال رقم 29 للرجال و18 للسيدات والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 والتي تقام خلال الفترة من 23 إلي 30 أبريل الجاري بالصالة المغطاة رقم 2 باستاد القاهرة الدولي.

وتبدأ منافسات اليوم الثالث في وزن 64 كجم سيدات تتنافس فيه 9 لاعبات، ومنهم الرباعتين المصريتين نعمة فهمي وإسراء راشد.

ومن المقرر أن ينافس البطل المصري محمد إيهاب

الجدير بالذكر أنه يشارك في البطولة 15 فريق عربي وأفريقي وهم " الجزائر- تونس -اوغندا - كينيا - ليسوتو - غانا - بتسوانا - الكاميرون - مدغشقر - نيجيريا - المغرب - جنوب أفريقيا - موريشيوس – ليبيا بالإضافة إلي مصر".

الدولي.وتبدأ منافسات اليوم الثالث في وزن 64 كجم سيدات تتنافس فيه 9 لاعبات، ومنهم الرباعتين المصريتين نعمة فهمي وإسراء راشد.ومن المقرر أن ينافس البطل المصري محمد إيهابمساء اليوم في وزن 81 كجم.الجدير بالذكر أنه يشارك في البطولة 15 فريق عربي وأفريقي وهم " الجزائر- تونس -اوغندا - كينيا - ليسوتو - غانا - بتسوانا - الكاميرون - مدغشقر - نيجيريا - المغرب - جنوب أفريقيا - موريشيوس – ليبيا بالإضافة إلي مصر".

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