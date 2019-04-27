تعرف على المدربين الذي دربوا اليوفي وإنتر ميلان

يتلقي مساء اليوم السبت، يوفنتوس امام انتر ميلان علي ملعب :جوزيبي مياتزا" ضمن منافسات الاسبوع الـ34من الدوري الإيطالي. يدخل إنتر اليوم اللقاء بحثًا عن التأهل إلي دوري الأبطال العام المقبل بينما يدخل اليوفي بحث عن تعزيز العديد من الأرقام عقب فوز بالكالشيو، وقبل بداية مباراة قمة اليوم نستعرض لكم المدربين الذين سبقوا وأن دربوا الفريقين. اليوم نستعرض لكم المدربين الذين سبقوا وأن دربوا الفريقين. مارشيلو ليبي تولي قيادة يوفينتوس عام 94 وحقق العديد من البطولات وتولي انتر ميلان في عام 99 وترك الفريق عام2001. كلاوديو رانييري تولي قيادة إنتر ميلان لمدة عام قبل أن يتم الإطاحة به وسبق أن تولي قيادة نادي يوفينتوس لمدة عامين من 2007وحت 2009. Advertisements جيان بييرو جاسبيريني تولي قيادة الانتر في عام 2011 وسبق وأن قادة اليوفي من 94 وحتى 2003. ألبيرتو زاكيروني تولي تدريب الإنتر لمدة عام 2003حتى2004 قبل أن يرحل ويتولي اليوفينتوس في 2010. جوفاني تراباتوني تولي قيادة اليوفي لمدة ستة مواسم منذ 76 والإنتر وحقق النجاح مع اليوفينتوس والإنتر 89 ولمدة عامين.

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