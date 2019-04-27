رباعي الإسماعيلي على رأس قائمة المطلوبين في بيراميدز

تواصل إدارة نادي بيراميدز السعي لإنهاء ملف صفقات الموسم الجديد في أسرع وقت ممكن قبل انطلاق موسم الانتقالات الصيفي بعد أن ضمن الفريق في موسمه الأول بالدوري المشاركة أفريقيا بالموسم المقبل سواء في دوري الأبطال أو الكونفيدرالية.

ووضعت إدارة بيراميدز رباعي فريق الإسماعيلي محمود متولي ومحمد صادق وعبدالرحمن مجدي وباهر المحمدي علي رأس قائمة المطلوبين للانضمام لبيراميدز.

وتوصل محمد العاصي المدير التنفيذي للنادي لاتفاق أولي مع الثلاثي متولي وصادق وعبدالرحمن

مجدي، بينما يكثف النادي مفاوضاته مع باهر المحمدي خلال الفترة المقبلة، خاصة أن هناك اهتمام كبير من ناديي القمة الأهلي والزمالك بالتعاقد مع هذه الأسماء.

يذكر أن بيراميدز قد اقترب بصورة كبيرة من حسم صفقتي طاهر محمد طاهر نجم المقاولون وأمام عاشور صانع ألعاب حرس الحدود.