الزمالك يتعادل مع الأوليمبي بالجولة قبل الأخيرة في دوري محترفي اليد

انتهت مباراة الفريق الأول لكرة اليد بنادى الزمالك مع الأوليمبى بالتعادل 25 / 25 فى إطار الجولة قبل الأخيرة بدورى المحترفين للموسم المحلى 2018 / 2019. المحلى 2018 / 2019. وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الزمالك إلى النقطة 40، بينما يأتى الأهلى فى المركز الثانى حتى الآن برصيد 38 نقطة. بينما تشهد الجولة الختامية المحدد لها غدا الأحد لقاءات بين كل من، طلائع الجيش مع سبورتنج وهليوبوليس مع سموحة والأوليمبى مع الجزيرة والأهلى مع الزمالك.

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