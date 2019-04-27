بالصور..الزمالك يستضيف اليوم العالمي للأيتام المهاجرين

استضاف نادى الزمالك اليوم السبت، تحت رعاية المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي مهرجان اليوم العالمى لليتيم المهاجر في نسخته الأولى ليكون نادى الزمالك هو الشاهد الأول على مولد هذا المهرجان

والذى تنظمه مؤسسة الشباب المصرى للأيتام غير المصريين.

واستضاف النادي اليوم أطفال أيتام من سوريا والعراق واليمن و فلسطين وبعض دول إفريقيا.

Advertisements

ومن جانبه أكد أيمن طارق مدير العلاقات العامة للمؤسسة أن يوم اليتيم المهاجر فكرة مصرية لم تطبق فى أي دولة من دول العالم بالاحتفال بأيتام من خارج الدولة ومهاجرين إليها موجها الشكر للمستشار مرتضى منصور رئيس الزمالك على رعاية مثل هذا الحدث الأول من نوعه.