بالصور..الزمالك يستضيف اليوم العالمي للأيتام المهاجرين

استضاف نادى الزمالك اليوم السبت، تحت رعاية المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي مهرجان اليوم العالمى لليتيم المهاجر في نسخته الأولى ليكون نادى الزمالك هو الشاهد الأول على مولد هذا المهرجانوالذى تنظمه مؤسسة الشباب المصرى للأيتام غير المصريين.
واستضاف النادي اليوم أطفال أيتام من سوريا والعراق واليمن و فلسطين وبعض دول إفريقيا.
ومن جانبه أكد أيمن طارق مدير العلاقات العامة للمؤسسة أن يوم اليتيم المهاجر فكرة مصرية لم تطبق فى أي دولة من دول العالم بالاحتفال بأيتام من خارج الدولة ومهاجرين إليها موجها الشكر للمستشار مرتضى منصور رئيس الزمالك على رعاية مثل هذا الحدث الأول من نوعه.
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