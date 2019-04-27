شيكابالا يقرر حضور مباراة الزمالك والنجم الساحلي

اتخذ محمود عبدالرازق "شيكابالا" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، المعار إلى نادي أبولون سميرني اليوناني، قرارا بحضور مباراة الفريق الأبيض المقبلة أمام النجم

الساحلي.

ويتقابل الزمالك مع بطل تونس، غدا الأحد، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في ذهاب الدور نصف النهائي من

بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وجاء قرار اللاعب لمساندة الفريق، ودعم زملائه في المواجهة المرتقبة، الذي يسعى خلالها الزمالك لتحقيق فوز كبير يريحه في مباراة العودة المحدد لها يوم 5 مايو المقبل في مدينة سوسة التونسية.