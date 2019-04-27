رياضة | حسام عاشور يواصل التأهل في الأهلي

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فتح مسؤولو مصر المقاصة برئاسة اللواء محمد عبد السلام، باب المفاوضات مع أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى الفريق لتمديد تعاقده مع الفريق الفيومي الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

ومن المنتظر أن يعقد محمد مجد، عضو مجلس إدارة المقاصة جلسة مع أحمد عادل عبد المنعم، عقب مباراة بيراميدز المقبلة، وذلك من أجل إقناعه بتجديد تعاقده مع النادي، بعد المستوى الرائع الذي ظهر به الحارس مع الفريق الفيومي في الموسم الحالي.

ويرغب مسئولو المقاصة، في حسم ملف تمديد عقد أحمد عادل، في الأيام القادمة، وذلك خوفًا من تلقيه عروضًا مغرية من أندية الدوري الممتاز في الميركاتو الصيفي المقبل، وذلك بعد تألقه اللافت للنظر في الموسم الحالي.

فشل في الصين وتركيا والبرتغال.. أرقام ماليك إيفونا لا تشفع لعودته للأهلي لا تشفع لغة الأرقام للجابوني ماليك إيفونا مهاجم الأهلي السابق وسانتا كلارا البرتغالي حاليَا للعودة للقلعة الحمراء رغم إعلانه موافقته على العودة. وقال ماليك إيفونا عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " أوافق على العودة.. نعم إذا كانت هناك رغبة من مسئولي الأهلي". ماذا قدم ماليك إيفونا بعد الأهلي؟ ورحل ماليك إيفونا عن الأهلي موسم 2016/2017 لينضم إلى صفوف تيانجين تيدا الصيني وشارك في 10 مباريات فقط وسجل 3 أهداف، قبل أن يقرر النادي إعارته لصفوف قونيا سبور التركي. ولعب إيفونا لقونيا سبور موسم 2017/2018 خلال في 17 مباراة سجل فيها هدفًا واحد، وصنع مثله، قبل أن يعود لصفوف تيانجين تيدا الصيني لفشل التجربة التركية ومنه إلى سانتا كلارا البرتغالي في صفقة انتقال حر. Advertisements وشارك إيفونا مع سانتا كلارا في 5 مباريات ولم يسجل أو يصنع أي هدف وذلك بخلاف ما قدمه مع الأهلي موسم 2015/2016 إذ شارك في 31 مباراة وسجل 13 هدفًا وصنع 5 أهداف. شريف إكرامي يعود للأهلي يشارك شريف إكرامى حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم السبت في التدريبات الجماعية عقب تعافيه من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا. وأكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، أن إكرامى تعافى من إصابته بتمزق فى عضلة السمانة وسيبدأ تدريجيًا المشاركة فى التدريبات الجماعية بداية من اليوم السبت. ويستأنف الأهلي بقيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني، تدريباته عصر اليوم السبت، على ملعب التتش بالجزيرة. ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش، الأربعاء المقبل على ملعب المكس بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين للدوري المصري الممتاز.

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