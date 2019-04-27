رياضة | الزمالك يستضيف اليوم العالمي للأيتام المهاجرين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يستضيف اليوم العالمي للأيتام المهاجرين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استضاف نادى الزمالك اليوم السبت تحت رعاية المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي مهرجان اليوم العالمى لليتيم المهاجر في نسخته الأولى ليكون نادى الزمالك هو الشاهد الأول على مولد هذا المهرجان والذى تنظمه مؤسسة الشباب المصرى للأيتام غير المصريين.

واستضاف النادي اليوم أطفال أيتام من سوريا والعراق واليمن و فلسطين وبعض دول إفريقيا.

ومن جانبه أكد أيمن طارق مدير العلاقات العامة للمؤسسة أن يوم اليتيم المهاجر فكرة مصرية لم تطبق فى أي دولة من دول العالم بالاحتفال بأيتام من خارج الدولة ومهاجرين إليها موجها الشكر للمستشار مرتضى منصور رئيس الزمالك على رعاية مثل هذا الحدث الأول من نوعه .