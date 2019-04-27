رياضة | زيدان مدريد يعلن قائمة ريال مدريد مواجهة رايو فاليكانو

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، قائمة فريقه التي استدعاها لمواجهة مضيفه رايو فاليكانو غد الأحد ضمن مباريات الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإسباني "الليجا".

وضمت قائمة ريال مدريد كلا من :-

حراسة المرمى : نافاس - كورتوا - ألتيوب

خط الدفاع : كارفخال - فاليخو - فاران - ناتشو - مارسيلو

خط الوسط : كروس - مودريتش - كاسيميرو - لورينتي - أسينسيو - براهيم - إيسكو - سيبايوس

خط الهجوم : ماريانو -جاريث بيل - فاسكيز.

انتهاء موسم كريم بنزيما مع ريال مدريد

أصدر نادي ريال مدريد الإسباني بيانًا طبيًا حول الإصابة التى تعرض لها نجمه الفرنسي كريم بنزيما، والتى منعته من المشاركة فى التدريب الأخير قبل مواجهة رايو فاليكانو غدا فى الجولة 35 من الدوري الإسباني.

وأكد البيان أن كريم بنزيما يعانى من تمزق فى العضلة ذات الرأسين فى القدم اليسرى، وسوف تتم متابعة حالته، فى انتظار أخر التطورات.

ويغيب كريم بنزيما عن مباريات ريال مدريد حتى انتهاء الموس بعد الإصابة العضلية التى يعانى منها وهو ما يعد ضربة موجعة للمدرب زين الدين زيدان، خاصة أن بنزيما يمر بأفضل فتراته مع الفريق هذا الموسم.

حمامة ميتة تضع محمد صلاح في قفص الاتهام

وضعت "حمامة ميتة" محمد صلاح نجم نادي ليفربول في قفص الاتهام بعد فوزه فريقه بخماسية على هيديرسفيلد ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وظهرت حمامة في ملعب مباراة ليفربول وهيديرسفيلد قيل إنها نفقت بسبب النجم المصري محمد صلاح.

وذكرت شبكة سكاي نيوز أن الكاميرات التقطت صورة حمامة ملقاة على أرض الملعب، بالقرب من مرمى هيديرسفيلد، وظهر لاعب ليفربول دانييل ستوريدج، وهو ينظر إليها بحزن.

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ونقل موقع "فوكس سبورتس" عن رواد على مواقع التواصل الاجتماعي، قولهم إن طائر الحمام هذا سقط على أرض الملعب ميتًا بعد أن أصابته كرة ركلها محمد صلاح أمام هيديرسفيلد.

التاريخ الأسود يطارد محمد صلاح أمام برشلونة

لعب محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي مباراة واحدة أمام برشلونة الإسباني عندما كان في روما الإيطالي، وذلك قبل صدام الفريقين يوم الأربعاء المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقاد محمد صلاح روما في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا موسم 2015 – 2016 على ملعب الأولمبيكو وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

ماذا قدم محمد صلاح أمام برشلونة

- شارك محمد صلاح في مباراة روما وبرشلونة بمركز الجناح الأيمن في البداية وانتقل للظهير الأيسر تارة وخلف المهاجم دجيكو تارة أخرى.

- قطع محمد صلاح 10.424 متراً في مباراة روما وبرشلونة ولم يسجل أي أهداف

- شن محمد صلاح 3 هجمات على مرمى برشلونة وأربك جوردي ألبا الظهير الأيسر للفريق الذي يتجدد الصدام معه يوم الأربعاء المقبل.

- مرر محمد صلاح في مباراة روما وبرشلونة 22 تمريرة فقط من بينها 16 تمريرة صحيحة و6 تمريرات خاطئة، بنسبة نجاح 73% وذلك بسبب استحواذ البرسا على الكرة معظم الوقت.

لم ينجح محمد صلاح في تحقيق أي محاولة على مرمى فريق روما بأي كرة بين القائمين والعارضة، لكنه سدد كرة وحيدة مرت بجوار مرمى تير شتيجن

- وقع في التسلل مرة واحدة خلال مباراة برشلونة وروما