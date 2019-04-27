رياضة | رئيس نادي الحمام: اتحاد الكرة لا يعرفنا إلا في الانتخابات فقط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس نادي الحمام: اتحاد الكرة لا يعرفنا إلا في الانتخابات فقط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب عدلي رسلان رئيس نادي الحمام عن غضبه الشديد من اتحاد الكرة المصري بسبب عدم دعوة أعضاء الجمعية العمومية لحفل قرعة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت مؤخرآ بمنطقة الأهرامات بالجيزة.

وقال عدلي رسلان: "اتحاد الكرة دائما ما يتجاهل أعضاء الجمعية العمومية في أي مناسبة ولا يتم إشراكنا في أي أمور خاصة بالاتحاد ولا يتذكرنا فقط إلا في مصلحتة الشخصية قبل انتخابات أو عندما يريدون تمرير أو تعديل أي بند في اللوائح".

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وأضاف عدلي رسلان: "لسنا صغارًا يحركنا الاتحاد كيفما يشاء وسيكون لنا رد فعل مخالف في الفترة القادمة".

يذكر أن نادي الحمام أحد أعضاء الجمعية العمومية ويلعب في دوري الدرجة الثانية بالمجموعة الثالثة وأنهى الموسم في المركز العاشر برصيد 32 نقطة.