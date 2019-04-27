رياضة | الألومنيوم يجدد الثقة في ياسر الكناني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الألومنيوم يجدد الثقة في ياسر الكناني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مجلس إدارة نادي الألومنيوم، برئاسة المهندس عبد الظاهر عبد الستار، تجديد الثقة في ياسر الكناني المدير الفني للفريق، لقيادة الفريق الموسم المقبل، بدوري القسم الثاني، وذلك بعد الاتصال بالمدير الفني والاتفاق على كافة الأمور المتعلقة بالموسم المقبل.

وقال صلاح صالح، مدير عام نادي الألومنيوم والمشرف العام على الفريق، في تصريح خاص ل"الخليج 365 الرياضي" ززن مجلس إدارة النادي، قام يالاتفاق مع ياسر الكناني، على قيادة الفريق الموسم المقبل، فضلا عن إعطائه كافة الصلاحيات، في اختيار الجهاز المعاون، لاسيما وأن المدير الفني لم يقرر بقاء الجهاز الحالي، وسوف يتم اعلان الجهاز المعاون عقب اختيار المدير الفني لعناصره.

يذكر أن الكناني، تولى قيادة الفريق، بداية الدور الثاني خلفا لمجدي طلبة المدير الفني السابق، واستطاع الكناني ان ينهي موسمه بالمركز السادس، بجدول المسابقة، برصيد36 نقطة.