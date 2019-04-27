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رياضة | احتفال غير أخلاقي لمهاجم وست هام أمام توتنهام (فيديو)

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كأس خادم الحرمين الشريفين

الاتحاد

-

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18:25

-

النصر

دوري أبطال أفريقيا

الترجي الرياضي - تونس

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18:00

-

مازيمبي - جمهورية الكونجو

الممتاز

توتنهام هوتسبير

0

x
13:30

1

هيديرسفيلد تاون

كريستال بالاس

0

x
16:00

0

إيفرتون

واتفورد

0

x
16:00

0

وولفرهامبتون

برايتون

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18:30

-

نيوكاسل يونايتد

أتلتيكو مدريد

0

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16:15

0

بلد الوليد

ليجانيس

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18:30

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سيلتا فيغو

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20:45

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ليفانتي

روما

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18:00

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كالياري

انتر ميلان

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20:30

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يوفنتوس

الدوري الألماني

بوروسيا دورتموند

1

x
15:30

1

شالكه 04

آينتراخت فرانكفورت

0

x
15:30

0

هيرتا برلين

لايبزيج

0

x
15:30

0

فرايبورج

شتوتجارت

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18:30

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بوروسيا مونشنغلادباخ

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