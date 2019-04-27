رياضة | مدافع بنفيكا مرشح للانضمام لريال مديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدافع بنفيكا مرشح للانضمام لريال مديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم السبت عن اسم جديد دخل ضمن حسابات ريال مدريد لضمه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وهو فيرو، مدافع بنفيكا البرتغالي.

وقالت صحيفة سبورت الكتالونية، إن ريال مدريد تابع فيرو الذي يلعب مع بنفيكا في مركز الدفاع في الفترة الماضية وخاض 14 مباراة فقط مع الفريق الأول.

وشددت الصحيفة على أن ريال مدريد يفكر في المدافع صاحب الـ22 عاما حال رحيل الفرنسي رافاييل فاران عن الفريق والإصابات الكثيرة التي يتعرض لها خيسوس فاييخو بالإضافة إلى تقدم العمر بسيرجيو راموس.

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وكان ريال مدريد دعم دفاعه بالبرازيلي إدير ميليتاو من بورتو البرتغالي في الأشهر الماضية مقابل 50 مليون يورو والذي ينضم لفريق بداية من يونيو المقبل.

وكشفت الصحيفة عن وجود 100 مليون يورو كشرط جزائي في عقد فيرو مع بنفيكا لكن ريال مدريد لن يدفعه في الفترة المقبلة.

وأوضحت الصحيفة في نهاية تقريرها بأن ريال مدريد لم يقدم عرضا لبنفيكا حول ضم فيرو والذي قد يخرج من حسابات النادي الملكي لمستواه المقلق.