اونلاين | KSA sports بث مباشر لمباراة اتحاد جدة والنصر السعودي livehd7| مشاهدة مباراة الاتحاد اليوم

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KSA sports بث مباشر لمباراة اتحاد جدة والنصر السعودي livehd7| مشاهدة مباراة الاتحاد اليوم

شاهد بث مباشر لمباراة الاتحاد والنصر بث الأسطورة livehd7 في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وتنتظر الجماهير السعودية هذا اللقاء الهام الذى سيُقام فى تمام السابعة والنصف اليوم.

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KSA sports بث مباشر لمباراة اتحاد جدة والنصر السعودي livehd7| مشاهدة مباراة الاتحاد اليوم

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KSA sports بث مباشر لمباراة اتحاد جدة والنصر السعودي livehd7| مشاهدة مباراة الاتحاد اليوم

يلتقى فريق الاتحاد، مع منافسه فريق النصر اليوم السبت 27 أبريل في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وستقام المباراة بين فريق النصر، وفريق الاتحاد في الساعة 6:25 مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة 7:25 مساءً بتوقيت مكة المكرمة عبر قناة السعودية الرياضية.

KSA sports بث مباشر لمباراة اتحاد جدة والنصر السعودي livehd7| مشاهدة مباراة الاتحاد اليوم

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KSA sports بث مباشر لمباراة اتحاد جدة والنصر السعودي livehd7| مشاهدة مباراة الاتحاد اليوم

حراسة المرمى : براد جونز.

خط الدفاع : عبد الرحمن العبيد - عبد الله مادو - مايكون بيريرا - سلطان الغنام.

خط الوسط : حمد آل منصور - بيتروس - أحمد موسى - جوليانو فيكتور - عبد الرحمن الدوسري.

خط الهجوم : عبد الرزاق حمد الله.

KSA sports بث مباشر لمباراة اتحاد جدة والنصر السعودي livehd7| مشاهدة مباراة الاتحاد اليوم

عساف القرني - منصور الحربي - زياد الصحفي - ماثيو جورمان - سعود عبد الحميد - خالد السميري - عصام المولد

عبد الرحمن الغامدي - كارلوس فيانويفا - فهد المولد - ناصر الشمراني.

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