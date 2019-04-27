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نادال يعبر إلى نصف نهائي بطولة برشلونة الدولية

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خالد سلمان - الرياض في السبت 27 أبريل 2019 03:54 مساءً - تأهل الإسباني رافاييل نادال، اليوم الجمعة، إلى الدور نصف النهائي لبطولة برشلونة الدولية للتنس المقامة بإسبانيا.

وتغلب نادال على الألماني يان لينارد شترف في ربع النهائي بمجموعتين دون رد، بواقع نتيجة واحدة وهي 7-5.

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بذلك لحق نادال في التأهل إلى نصف النهائي بالثنائي الياباني كي نيشيكوري والروسي دانيل ميدفيديف.

وبطولة برشلونة الدولية إحدى البطولات التابعة للاتحاد الدولي للتنس.

وانطلقت فعالياتها في 22 أبريل الجاري، لتنتهي يوم 28 من الشهر ذاته، حيث تبلغ القيمة الإجمالية لجوائزها نحو 3 ملايين دولار.

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