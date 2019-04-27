انت الان تتابع رئيس الزمالك: أسجل جلسات جروس العنيد لتفادي الأكاذيب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد ثروت ٢٧ أبريل ٢٠١٩ - ١٢:٥٧ م

جروس

تحدث رئيس الزمالك عن الجلسة التي عقدها مع كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، وجهازه الفني واللاعبين، وذلك لتحفيزهم قبل مباراة الفريق أمام النجم الساحلي التونسي في ذهاب الدور نصف النهائي لكأس الكونفيدرالية الإفريقية، التى ستقام مساء غدٍ الأحد على ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، وقال في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج «الزمالك اليوم»: «المشكلة ليست في الفريق، حاليا الأزمة هي توظيف اللاعبين بشكل جيد فقط، ونحن نمتلك أفضل لاعبين في مصر».

وعن تسجيل اجتماعاته مع جروس، قال: «كل جلساتي مع جروس مسجلة بإذن منه لأنها للتاريخ، وذلك بعد كذب فيريرا، وقال إنني أتدخل في شئون الجهاز الفني بعد رحيله للدوري القطري». وتابع: «لم أتدخل في تشكيل الفريق ولكنني أبدى رأيي في اختياراته خلال المباريات.. هو مدرب عنيد ولا يستمع لأي رأي سواء

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