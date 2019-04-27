انت الان تتابع الترجي في مهمة صعبة أمام مازيمبي بدوري أبطال إفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
٢٧ أبريل ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م
الترجي
يشهد ملعب رادس، في تمام الساعة السادسة مساء اليوم السبت، مواجهة صعبة بين نادي الترجي التونسي، ونظيره مازيمبي الكونغولي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، ويسعى الترجي في مواجهة اليوم لمواصلة عروضه الجيدة بالبطولة واستمرار الزحف نحو الاحتفاظ باللقب، واستغلال إقامة المباراة على أرضه ووسط جماهيره، من أجل تحقيق نتيجة إيجابية، تضمن له التأهل في مباراة الإياب، في حين يبحث مازيمبي عن صناعة مجد إفريقي بإقصاء حامل اللقب والتأهل للنهائي بعدما نجح في التأهل إلى نصف النهائي على حساب سيمبا التنزاني.
وصعد الفريق التونسي إلى دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعدما فاز على القسنطيني الجزائري بنتيجة (6-3) مجموع مباراتي الذهاب والإياب، بينما تأهل مازيمبي بعد تغلبه على سيمبا التنزاني برباعية مقابل هدف. ولعب الترجي أمام مازيمبي 8 مباريات فى دوري أبطال إفريقيا، وحقق الفوز في 3 وخسر مثلها وحسم التعادل
ولعب الترجي أمام مازيمبي 8 مباريات فى دوري أبطال إفريقيا، وحقق الفوز في 3 وخسر مثلها وحسم التعادل نتيجة مباراتين، ونجح الترجي من قبل في إقصاء مازيمبي من نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، عام 2012 بعدما تعادلا سلبيا في الكونغو، وفاز الترجي بهدف نظيف في تونس، قبل أن يخسر اللقب لصالح النادي الأهلي المصري.
ويفتقد الترجي جهود حارسه رامي الجريدي، وتحوم الشكوك حول مشاركة أنيس البدري ومحمد علي اليعقوبي، وحسين الربيع بالإضافة إلى لوزوكا للإصابة.
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