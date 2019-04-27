الزمالك يعسكر في برج العرب استعدادًا للنجم الساحلي

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٢٧ أبريل ٢٠١٩ - ٠١:١٨ م
الزمالك
يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في معسكر مغلق، بمدينة برج العرب بالإسكندرية، استعدادا لمواجهة نظيره النجم الساحلي التونسي، والمقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساء غدٍ الأحد، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة الكونفيدرالية الإفريقية. وسيختتم الفريق الأبيض تدريباته الجماعية اليوم على ملعب النادي، وبمجرد الانتهاء من المران سيعلن السويسري كريستيان جروس، المدير الفني، قائمة اللاعبين للسفر إلى برج العرب، والمبيت حتى موعد المباراة.
وأغلق الزمالك الملف المحلي مؤقتا بعدما خسر صدارة الدوري الممتاز، وتراجع إلى المركز الثالث في جدول الدوري، بخسارته أمام بيراميدز الذي قفز على مقدمة الترتيب، يلاحقه الأهلي. ويأمل الفريق الأبيض في تحقيق نتيجة إيجابية أمام النجم التونسي. وطرح مجلس إدارة الزمالك 15 ألف تذكرة اليوم في الإسكندرية عبر منافذ
وطرح مجلس إدارة الزمالك 15 ألف تذكرة اليوم في الإسكندرية عبر منافذ البيع بناديي سموحة والاتحاد السكندري، بجانب الاتفاق مع طارق السيد، رئيس النادي الأولمبي، على طرح جزء من التذاكر في منفذ جديد بالنادي الأولمبى، بعدما كان يقتصر طرح التذاكر في الفترة السابقة على ناديي سموحة واستاد الإسكندرية.
وكان الزمالك بدأ في طرح التذاكر أمس الجمعة في مقر النادي الأبيض بطرح 10 آلاف تذكرة، على أن تطرح باقي التذاكر اليوم بعدما حصل مجلس الزمالك على موافقة الأمن على حضور 30 ألف مشجع في المباراة.
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