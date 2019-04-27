انت الان تتابع الزمالك يعسكر في برج العرب استعدادًا للنجم الساحلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٢٧ أبريل ٢٠١٩ - ٠١:١٨ م

الزمالك

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في معسكر مغلق، بمدينة برج العرب بالإسكندرية، استعدادا لمواجهة نظيره النجم الساحلي التونسي، والمقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساء غدٍ الأحد، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة الكونفيدرالية الإفريقية. وسيختتم الفريق الأبيض تدريباته الجماعية اليوم على ملعب النادي، وبمجرد الانتهاء من المران سيعلن السويسري كريستيان جروس، المدير الفني، قائمة اللاعبين للسفر إلى برج العرب، والمبيت حتى موعد المباراة.

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وأغلق الزمالك الملف المحلي مؤقتا بعدما خسر صدارة الدوري الممتاز، وتراجع إلى المركز الثالث في جدول الدوري، بخسارته أمام بيراميدز الذي قفز على مقدمة الترتيب، يلاحقه الأهلي. ويأمل الفريق الأبيض في تحقيق نتيجة إيجابية أمام النجم التونسي. وطرح مجلس إدارة الزمالك 15 ألف تذكرة اليوم في الإسكندرية عبر منافذ