حملة جمع توقيعات في الأهلي لإسقاط عضوية حسام البدري

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يسعى أعضاء الأهلي من خلال جروبات تم تكوينها من بعض المحسوبين على مجلس الإدارة الحالي برئاسة الخطيب لإسقاط عضوية البدري وإحراجه وعرقلة نتائج بيراميدز الإيجابية

في مفاجأة من العيار الثقيل، بدأ عدد من أعضاء النادي الأهلي، جمع توقيعات من أعضاء الجمعية العمومية، بهدف إسقاط عضوية حسام البدري، المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، ورئيس نادي بيراميدز، الذي يمتلكه المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، الرئيس الشرفي السابق للنادي الأهلي، وقام أعضاء القلعة الحمراء الذين بدأوا الترويج لحملة إسقاط عضوية البدري، بتسريب الشكوى التي تحمل توقيعات أعضاء الجمعية العمومية بالنادي حيث يتم تجميعها على عدد من الجروبات الخاصة بالأهلي عبر مواقع «السوشيال ميديا».

وتضم الحملة أعدادا من الأعضاء المحسوبين على مجلس الإدارة الحالي، حيث تم الاتفاق على تمرير هذه الشكوى فيما بينهم لجمع أكبر عدد من التوقيعات لإسقاط عضوية البدري، ومنعه من دخول النادي مستقبلًا. «التحرير» حصل على صيغة الشكوى التي توزع على أعضاء الأهلي في الجروبات السرية، والتي تستند إلى ما

وتضم الحملة أعدادا من الأعضاء المحسوبين على مجلس الإدارة الحالي، حيث تم الاتفاق على تمرير هذه الشكوى فيما بينهم لجمع أكبر عدد من التوقيعات لإسقاط عضوية البدري، ومنعه من دخول النادي مستقبلًا.

«التحرير» حصل على صيغة الشكوى التي توزع على أعضاء الأهلي في الجروبات السرية، والتي تستند إلى ما قام به من تجاوزات في حق النادي الأهلي -من وجهة نظرهم- بداية من هروبه لتدريب أهلي طرابلس الليبي، ومرورًا بالبيان الذي أصدره للرد على اتهامه بالهروب من تدريب الأهلي المصري، وحتى تصريحاته الأخيرة بعد توليه مهمة رئاسة بيراميدز.



الشكوى التي يتم توزيعها على أعضاء الجمعية العمومية للأهلي ضد البدري جاء نصها على النحو التالي:

«السيد/ محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي،،

تحية طيبة وبعد..

بعد الاطلاع على اللائحة الخاصة للنادي، وبناءً على تجاوزات المدعو حسام البدري العضو العامل بالجمعية العمومية (والعاملين تحت قيادته)، تجاه النادي الأهلي وعدم محافظته (العضو المسئول)، على الثوابت الأخلاقية للنادي الأهلي، كما في الفقرة العاشرة من باب واجبات الأعضاء في المادة 22، ومخالفة المدعو للمادة 103، وإتيانه بما يمس سمعة النادي، وأعضاءه الحاليين، والإخلال بنظامه في حالة متكررة لما قام به ببيان معادٍ ضد مجلس إدارة الأهلي بتاريخ العاشر من مايو 2013، بعد هروبه لنادي أهلي طرابلس الليبي في واقعة مؤسفة، وخروج غير مسبوق عن تقاليد وقيم وعادات النادي، وسبه لجماهير الأهلي عبر برنامج (مساء الأنوار) واتهامها أنها مأجورة.

وحسب المادة 103، و104، من اللائحة فإننا نطلب خلال هذه الشكوى الآتي:

1- التحقيق فيما تتضمنه هذه الشكوى (مرفق معها تجاوزات العضو غير المسئول).

2- حرمانه من دخول النادي لحين أقرب جمعية عمومية لإسقاط عضويته.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام».

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وتهدف هذه الشكوى لوضع حسام البدري في موقف حرج أمام الرأي العام، وأعضاء النادي الأهلي وجماهيره، بصفته رئيس نادي بيراميدز، خاصة أنه مطالب بالحضور للتحقيق معه لدى الشؤون القانونية في النادي بمعرفة المدير التنفيذي حال الموافقة على هذه الشكوى، وبالطبع لن يحضر البدري للتحقيقات، ومن ثم سيتم العمل على التحرك لإسقاط عضويته.

وفي حالة الفشل في تحقيق هذا الهدف سيكون كافيًا هز صورته أمام الرأي العام الأهلاوي، خاصة أنه بات يتعامل كرئيس نادٍ، وأصبح نداً لمحمود الخطيب، رئيس الأهلي، بخلاف أنه تسبب في حرج بالغ للأخير في الفترة الماضية بعدما نجح فريق بيراميدز في أثناء رئاسة البدري للنادي في تحقيق الفوز على الأهلي في مباراتي الدوري (رايح – جاي) بواقع (2-1) في مباراة الدور الأول و(1-0) في مباراة الدور الثاني، بخلاف اتهامه بأنه خطف عددا كبيرا من اللاعبين الذين كان من المفترض أن يتعاقد معهم الأهلي، في بداية الموسم الجاري وفي فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

كما تردد أن هذه الحملة الهدف منها وضع البدري تحت ضغط هو ومجموعة العمل التي تعمل معه الآن في بيراميدز، من أجل عرقلة النتائج الإيجابية التي حققها الأخير في المرحلة الماضية، ووصل من خلالها لصدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 63 نقطة، بينما يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 61 نقطة، ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 60 نقطة، مع الوضع في الحسبان أن بيراميدز لعب مباراتين أكثر من الأهلي والزمالك.

والمعروف أن هذه الجروبات تم تكوينها في الفترة الماضية من بعض الأعضاء المحسوبين على مجلس الإدارة الحالي برئاسة الخطيب، حيث كان الهدف منها تكوين اللجان الإلكترونية، التي تعمل مع ما تسمى بجبهة الإنقاذ لمحاربة مجلس الإدارة السابق، وبعد رحيل المجلس وانتخاب مجلس الإدارة الجديد برئاسة الخطيب، بدأت هذه الجروبات تعمل بشكل يهدف إلى دعم المجلس الحالي على طريقة «انصر أخاك ظالمًا أم مظلومًا».

وما لا يعرفه الكثيرون أن نفس هذه الجروبات السرية سبق لها عمل حملة في أكتوبر 2018، تهدف إلى إسقاط عضوية رئيس نادي الزمالك، العضو العامل بالنادي الأهلي بنفس الطريقة، حيث كانت هناك شكوى يتم توزيعها على أعضاء الجروبات من أعضاء الجمعية العمومية لجمع توقيعات من أجل مناقشة شطب رئيس الزمالك في الجمعية العمومية (العادية).

وتم توزيع هذه الشكوى على أعضاء الجمعية العمومية للنادي بعد صلاة الجمعة بفرعي النادي الأهلي في الجزيرة ومدينة نصر، وبعد فترة خرج محمد مرجان المدير التنفيذي للأهلي، وأكد أن رئيس الزمالك ليس عضوًا في الجمعية العمومية للنادي، مثلما يردد في كل مناسبة.

وقال في تصريحات تليفزيونية لقناة الأهلي: «قمنا بمراجعة سجلات شؤون العضوية، ولم يُستدل على أي عضوية أو بيانات باسم رئيس الزمالك، ولو تم العثور على هذا الاسم كان تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، طبقا للائحة النظام الأساسي، بعد تجاوزه في حق النادي أكثر من مرة».