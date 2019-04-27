شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يعلن جاهزية «أنطوي» لمواجهة بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، تحت قيادة جمال عمر، المدير الفني للفريق، تقسيمة قوية خلال مران الفريق، اليوم، السبت، الذي أقيم على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي.

وحرص جمال عمر، خلال التقسيمة على توجيه اللاعبين ومنحهم العديد من التعليمات والنصائح لتنفيذها خلال التدريبات.

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وقام المدير الفنى بتصحيح الأخطاء خلال المران أولا بأول، وتنفيذ بعض الجمل الخططية والتكتيكية، لتنفيذها في مباراة بيراميدز.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، شارك جميع لاعبي الفريق في التقسيمة، والتي سيطر عليها الحماس والإصرار بين الجميع، كما شهد المران عودة المهاجم الغاني جون أنطوي، بعد شفائه من الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة الاتحاد السكندري الماضية بالدورى الممتاز.

ويواصل الفريق تدريباته اليومية على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، استعدادًا لمواجهة بيراميدز، الثلاثاء المقبل، على استاد المقاولون، بالجولة 30 لمسابقة الدوري الممتاز.