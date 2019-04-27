شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة وادي دجلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، مساء أمس الجمعة، أولى تدريباته، استعدادًا لمباراته بالجولة الحادية والثلاثين من الدوري الممتاز، والتي تجمعه بنظيره وادي دجلة، وهي المباراة المقرر إقامتها على استاد الجيش بالسويس، في الثامنة مساء الثلاثاء المقبل.

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وحرص إيهاب جلال، المدير الفني للفريق، على الاجتماع بلاعبيه قبل بدء المران، مؤكدًا لهم ضرورة غلق صفحة مباراة الأهلي والتركيز في مباراة وادي دجلة والتي تأتي أمام منافس قوي وعنيد يمتلك جهازًا فنيًا على أعلى مستوى ويقدم مستوى متميز من الأداء خلال الفترة الأخيرة، مطالباً لاعبيه بضرورة العودة إلى مسيرة الانتصارات خلال المباريات الخمس المقبلة، والتي يسعى الفريق للفوز بها سعيًا للحفاظ على المركز الرابع.

جاء المران خفيفا لمجموعة اللاعبين الذين خاضوا مباراة الأهلي كاملةً، فيما جاء قويًا لباقي اللاعبين الذين أدوا مجموعة متنوعة من التدريبات البدنية والفنية، فيما خاض حراس المرمى مرانًا تخصصيًا شاقًا تحت إشراف مدربهم مصطفى كمال، وأدى الثنائي إسلام عطية والناشئ محمد عبدالخالق مرانًا تأهيليًا تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق.

يذكر أن المصري تعرض للهزيمة أمام الأهلي بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس الماضي، على ملعب المكس بالإسكندرية، ضمن الجولة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع 19 لمسابقة الدوري الممتاز.