شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الأهلي عن إمكانية تأجيل لقاء الزمالك مع الإنتاج: علينا احترام جدول الدوري (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

طالب محمد يوسف، مدرب عام الأهلي، باحترام جدول الدوري، وذلك تعليقًا على طلب الزمالك تأجيل مباراته مع الإنتاج الحربي في الدوري.

وقال «يوسف»: «ياما لعبنا كنادي أهلي في نفس الظروف، لعبنا من قبل 3 ماتشات في 6 أيام، ورغم ذلك امتثلنا بجدول المباريات اللي وضعه لجنة المسابقات، أتمنى تكون المعاملة بالمثل».

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وتابع: «علينا احترام الجدول واحترام المواعيد التي وضعت مسبقًا».

وعن موقف النادي الأهلي حال موافقة اتحاد الكرة على طلب الزمالك، قال «يوسف»: «هذا أمر متروك لمجلس إدارة النادي، لكن أنا بتكلم كأي إنسان متابع للدوري، الأهلي لعب مع الزمالك يوم 30، ويوم 2 أبريل لعب أمام الاتحاد، ويوم 5 لعب مع صن داونز».

وكان الزمالك طلب تأجيل مباراته مع الإنتاج الحربي، نظرًا لضيق الوقت بين مباراة الإياب أمام النجم الساحلي في تونس، ضمن منافسات البطولة الكونفيدرالية ومباراة الإنتاج المقررة 1 مايو المقبل في الدوري.