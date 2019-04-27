شكرا لقرائتكم خبر عن الفحص الطبي يحدد مدة غياب باسم على عن الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخضع باسم على، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لفحص طبي قبل انطلاق مران الفريق عصر اليوم السبت، بعد شكوى اللاعب من آلام عضلية خلال مباراة المصري، التي أقيمت مساء الخميس الماضي، والتي انتهت بفوز الأهلي بهدفين دون رد.

وعلى ضوء الفحص الطبي تتحدد فرص مشاركة باسم في المران الجماعي للفريق ومدى جاهزيته للمرحلة المقبلة.

ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش التي تقام مساء الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة 31 من مسابقة الدوري الممتاز المصري لكرة القدم.