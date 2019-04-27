شكرا لقرائتكم تشييع جنازة والدة حمد ابراهيم مدرب المصري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شُيعت منذ قليل بمدينة العاشر من رمضان جنازة والدة حمد ابراهيم مدرب عام الفريق الأول للكرة بالنادي المصري بحضور كافة أعضاء الجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال، والإداري والطبي للفريق.

كما حضر مراسم تشييع الجنازة أيضا مسئولي العلاقات العامة بالنادي المصرى برئاسة محمد كمال والذي نقل الى حمد ابراهيم تعازي مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية. Advertisements

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