باهر المحمدي و محمود متولي يعوادن لمران الإسماعيلى اليوم...

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جدة - عمرو شويل يعود محمود متولى وباهر المحمدى لاعبا الإسماعيلى، إلى الانتظام فى مران الدراويش اليوم السبت بعد أن حصلا الثنائى على راحة سلبية من المران أمس الجمعة فى ظل شعورهما بالاجهاد الشديد.
يشار إلى أن الإسماعيلى يستعد لمواجهة حرس الحدود يوم الثلاثاء المقبل ،فى إطار منافسات الأسبوع الــ31 بمسابقة الدورى المحلى.
فريق الدراويش بدء فى التحضير للمباراة فى حضور الجهاز الفنى المعاون الجديد الذى ضم محمود جابر مدربا عاما وعطية صابر مدربا وصبرى المنياوى مديرا للكرة.
الجدير بالذكر أن متولى سيغيب عن تلك المباراة للايقاف اثر حصوله على الانذار الثالث فى لقاء وادى دجلة بالجولة الماضية.
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