شكرا لقرائتكم الزمالك يرتدى الأبيض والنجم الساحلي بالأحمر فى موقعة برج العرب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اتفق الزمالك والنجم الساحلى التونسى، على الزى الخاص بمباراة الغد بين الفريقان التى ستجمعهما فى التاسعة مساءً، على استاد برج العرب، فى ذهاب نصف نهائى الكونفدرالية. ويرتدى الزمالك زيه التقليدى باللون الأبيض ويرتدى حارس مرماه طاقم موف بينما يرتدى النجم الساحلى طاقمه باللون الأحمر فيما يرتدى حكم الساحة الزامبى جانى سيكازوى قميص "لبنى". Advertisements فيما من المقرر أن يلتقى الزمالك مع النجم الساحلى فى الإياب يوم 5 مايو القادم وسوف يطير الفريق الأبيض إلى تونس يوم الجمعة المقبل استعدادا للمواجهة التى ستجمع الفريقان فى سوسة.

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