رمضان صبحي يعود للمنتخب بعد تألقه مع الأهلي...

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جدة - عمرو شويل التألق اللافت لجناح الأهلى الطائر رمضان صبحي أجبر الجهاز الفني للمنتخب الوطنى علي عودته لصفوف المنتخب الأول بعد تألقه مع الاهلي خاصة ان اللاعب تم استبعاده فى أخر معسكرين للفراعنه وانضمام اللاعب لصفوف المنتخب الأوليمبي تحت قيادة شوقي غريب. وأكد مصدر بالمنتخب، أن أجيرى يرى أن رمضان سيكون ورقة رابحة علي دكة البدلاء خاصة انه يجيد اللعب في أكثر من مركز سواء الجناح الأيسر أو الجناح الأيمن. Advertisements يشار إلى أن منتخب مصر يقع فى المجموعة الأولى بأمم افريقيا التى تضم منتخبات زيمبابوى والكونغو وأوغندا.

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