شكرا لقرائتكم الأهلي يسابق الزمن لتجهيز وليد سليمان وإكرامى لمواجهة طلائع الجيش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يسابق الجهاز الفنى للنادى الأهلي بقيادة الأرجويانى مارتن لاسارتى، الزمن لسرعة تجهيز ثنائي الفريق وليد سليمان وشريف اكرامى لمواجهة طلائع الجيش، المقرر إقامتها الأربعاء المقبل، فى الجولة 31 من منافسات بطولة الدوري العام.

وكان وليد سليمان، قد أعلن جاهزيته لمواجهة طلائع الجيش بعد انتظامه فى التدريبات عقب إجرائه بعض الفحوصات الطبية على الركبة هناك فيما يبدأ شريف إكرامى حارس مرمى الفريق اليوم المشاركة بشكل تدريجي في التدريبات الجماعية بعد تعافيه من إصابته بتمزق في عضلة السمانة وهى الإصابة التي أبعدته عن تدريبات ومباريات الفريق طوال الفترة الماضية.

ويحتل الأهلى المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 61 نقطة خلف بيراميدز المتصدر بـ63 نقطة فيما خاض الأخير 29 مباراة بينما خاض الفريق الأحمر 27 مباراة.

فيما ينتظم حسام عاشور قائد الأهلى اليوم السبت فى أداء برنامجه التأهيلي بعد انتهاء فترة الراحة الإضافية التي حصل عليها، وفقا للبرنامج الذي يخضع له للتعافي بشكل نهائي من الإصابة والعودة من جديد للمشاركة في المران الجماعي.

Advertisements

وحصل حسام عاشور على راحة يومي الخميس والجمعة ويعود اليوم لاستكمال برنامجه التأهيلي؛ تمهيدا للعودة من جديد إلى المشاركة في المران الجماعي بعد التعافي بشكل نهائي من الالام التي يشعر بها في العضلة الضامة والتي أبعدته عن المشاركة مع الفريق في الفترة الماضية.

ويتحدد اليوم المرحلة الجديدة في البرنامج التأهيلي الذي يخضع له قائد الأهلي بعد خضوعه لفحص طبي على هامش مران الفريق الذي يقام عصر اليوم على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة طلائع الجيش التى ستقام الأربعاء المقبل، فى الجولة 31 بالدورى.