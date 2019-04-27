شكرا لقرائتكم مدير الكرة بالإنتاج الحربى: لم نتلقى أى طلبات لتأجيل مباراة الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال خالد مهدى، مدير الكرة بالإنتاج الحربى، إنه حتى الآن لم تصل إلى ناديه أى مخاطبات رسمية من اتحاد الكرة بشأن فكرة تأجيل مباراة الزمالك، مؤكداً أنه بمجرد وصول أية مخاطبات رسمية سوف يتم دراسة الأمر وإتخاذ القرار النهائى.

وكان مرتضى منصو، رئيس نادى الزمالك، أكد أنه تحدث مع هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة لتأجيل مباراة الفريق الأبيض أمام الإنتاج الحربى فى الدورى، المقرر لها الأربعاء المقبل.

وقال رئيس نادى الزمالك: "طلبنا من اتحاد الكرة تأجيل مواجهة الإنتاج الحربى، نظراً لضغط المباريات الذى يعانى منه الفريق، وخوض مواجهة العودة أمام النجم الساحلى فى نصف نهائى بطولة الكونفدرالية”.

وأضاف مرتضى: "أعلم مدى اهتمام اتحاد الكرة بتأجيل المباراة، خاصة أن الزمالك الفريق الوحيد الذى يمثل مصر فى البطولات الأفريقية حالياً".

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وكان الإنتاج الحربى قد خسر من المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف فى إطار مباريات الجولة 30 للدوري والتى أقيمت على ستاد بتروسبورت

ويحتل الإنتاج الحربى المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 11 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 32 هدف وتلقت شباكه 39 هدف .

ويستعد الانتاج الحربى لمواجهة الزمالك والمقرر لها الاربعاء المقبل فى الجولة 31 للدوري على ستاد بتروسبورت .