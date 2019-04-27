شكرا لقرائتكم خبر عن س & ج.. هل يرحل وليد أزارو عن الأهلى نهاية الموسم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه المغربى الدولى وليد أزارو، مهاجم الأهلى، انتقادات كبيرة مؤخراً، فى ظل وجود اتهامه بإهدار العديد من الفرص السهلة، إلا أن هناك فريقاً يدافع عن التوربيد نظراً لنجاجه فى مساعدة فريقه على تحقيق الانتصارات حتى فى حال عدم تسجيله لأهداف.

هل جدد وليد أزارو عقده مع الأهلى؟

لم يجدد وليد أزارو عقده مع الأهلى حتى هذه اللحظة، ومن ثم يحق للاعب التوقيع لأى نادٍ مجاناً خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، خاصة أن عقده ينتهى مع الفريق الأحمر بنهاية الموسم المقبل.

ما هو موقف الأهلى من وليد أزارو؟

هناك اتجاه فى الأهلى لتجديد عقده اللاعب، إلا أن هناك ثمة خلاف بين الطرفين، وفى حال عدم التوصل لاتفاق سيتم بيع اللاعب خلال الميركاتو الصيفى المقبل لتحقيق استفادة مادية من وراء بيعه وتجنب رحيل وليد أزارو مجاناً بعد نهاية عقده.

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هل تلقى آزارو عروضاً من أندية خارجية؟

فى الأيام الماضية تلقى الأهلى عروضاً من وكلاء لاعبين بتسويق وليد آزارو أوروبياً، وتحديداً فى فرنسا، وهى العروض التى يؤجل اللاعب البت فيها لحين وضوح الرؤية فى ملف تجديد عقده مع الأهلي.

وما تقييم الجهاز الفنى للأهلى لمستوى آزارو؟

يرى الجهاز الفني للأهلى أن مستوى وليد آزارو يؤهله للعب أساسياً، فرغم عدم تسجيله لأهداف كثيرة، إلا أن المهاجم الدولى يساعد فريقه بشكل كبير على تحقيق الانتصارات، وهو ما ظهر فى مباراة المصرى التى صنع فيها هدفاً وتحصل خلالها على ضربة جزاء.

كيف تسير العلاقة بين وليد أزارو والأهلى؟

العلاقة جيدة للغاية، فرغم الهجوم الذى تعرض له اللاعب فإن الأورجويانى مارتن لاسارتى دائماً ما يُشيد به، ويؤكد أنه لاعب مهم ولن يتراجع عن الدفع به ودعمه حتى فى الأوقات التى يتم الهجوم عليه فيها لقناعته التامة بمستواه.