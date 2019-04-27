الزمالك يتعادل مع الأوليمبى فى الجولة قبل الأخيرة بدورى محترفى كرة اليد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعادل فريق كرة اليد بنادى الزمالك مع الأوليمبى بنتيجة 25 / 25 فى إطار الجولة قبل الأخيرة بدورى محترفى كرة اليد للموسم المحلى 2018 / 2019 . وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الزمالك إلى النقطة 40، بينما يأتى الأهلى فى المركز الثانى حتى الآن برصيد 38 نقطة قبل مواجهته بفريق الجزيرة. بينما تشهد الجولة الختامية المحدد لها غدا الأحد لقاءات بين كل من، طلائع الجيش مع سبورتنج وهليوبوليس مع سموحة و الاوليمبى مع الجزيرة والأهلى مع الزمالك.

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