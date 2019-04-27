شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى عبد الغنى لـ"محمد صلاح": أنت أفضل لاعب فى تاريخ مصر مع احترامى للآخرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ مجدى عبد الغنى، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، النجم محمد صلاح، المحترف فى صفوف ليفربول الإنجليزى، بعد تصدره قائمة هدافى البريميرليج، ونشر عبد الغنى صورة له مع صلاح، صحبها بتعليق: "مبروك يامحمد وربنا يوفقك ودايما رافع راسنا، أنت أفضل لاعب فى تاريخ مصر مع احترامى للآخرين".





وأضاف عبد الغنى: "ألف مبروك تصدرك هداف الدورى، واعتراضا على عدم وجودك فى أفضل لاعب فى إنجلترا أنا مش رايح الحفلة".





وقاد محمد صلاح الريدز للفوز على هدرسفيلد بخماسية نظيفة، أمس الجمعة، أحرز منهم "هدفين" وصنع هدفاً ليرفع رصيده من الأهداف في النسخة الحالية من مسابقة الدورى الإنجليزى إلى 21 هدفاً.

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ورفع ليفربول رصيده إلى 91 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج"، متفوقا على مانشستر سيتي الذي يملك في رصيده 89 نقطة، قبل مباراته في الجولة ذاتها أمام بيرنلي مساء الأحد، أما هدرسفيلد تاون، فتجمد رصيده عند النقطة 14 في المركز الأخير، علما بأنه ضمن هبوطه إلى الدرجة الأولى "تشامبيونشيب" في وقت سابق.

واختارت جماهير نادي ليفربول محمد صلاح، أفضل لاعب فى الفريق أمام هدرسفيلد تاون، وحصل على 37% من أصوات الجماهير التى شاركت فى الاستفتاء الذى طرحه نادي ليفربول للحصول على لقب الأفضل، متفوقاً على روبرتسون صاحب الـ30%، ونابي كيتا صاحب الـ19%، وساديو ماني الذى حصل على 14%.