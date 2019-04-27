شكرا لقرائتكم خبر عن محمود وحيد يعود لتدريبات الأهلى بعد 48 ساعة ومحاضرة بالفيديو للاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود محمود وحيد، الظهير الأيسر للأهلى، للمشاركة فى المران الجماعى فى غضون 48 ساعة، بعد تحسن حالته بشكل كبير عقب خضوعه لبرنامج تأهيلى، بسبب شكواه من آلام فى العضلة الخلفية، وغاب محمود وحيد عن مباراة المصرى الأخيره التى أقيمت مساء الخميس الماضى باستاد «المكس»، فيما يخضع اليوم لفحص طبى لتحديد فرص مشاركته فى المران أو تأجيل القرار إلى غد لمنحه الوقت الأكبر للتعافى وتجهيزه للمرحلة المقبلة.

ويستأنف الأهلى تدريباته عصر اليوم على ملعب التتش استعداداً لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها مساء الأربعاء المقبل، فى إطار منافسات الجولة الـ31 ببطولة الدورى العام، وكان الجهاز الفني قد منح اللاعبين راحة أمس من التدريبات عقب انتهاء مباراة المصرى، على أن يستأنف الأهلي مرانه عصر اليوم فى بداية التحضير لمواجهة الأربعاء المقبل.

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ويعقد مارتن لاسارتى، المدير الفني للفريق، محاضرة نظرية مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث عن مباراة الطلائع والتاكيد على بعض الأمور الفنية.