شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال ونجوم المصرى فى جنازة والدة حمد إبراهيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شُيعت منذ قليل بمدينة العاشر من رمضان جنازة والدة حمد إبراهيم، مدرب عام الفريق الأول للكرة بالنادى المصرى، بحضور أعضاء الجهاز الفنى بقيادة إيهاب جلال والإدارى والطبى للفريق. كما حضر تشييع الجنازة أيضا مسئولو العلاقات العامة بالنادى المصرى برئاسة محمد كمال والذى نقل إلى حمد إبراهيم تعازى مجلس إدارة النادى المصرى برئاسة سمير حلبية. جانب من مراسم تشييع الجنازة Advertisements كان النادى المصرى خسر مباراته الأخيرة فى الدورى أمام الاهلى بنتيجة 2/0.

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