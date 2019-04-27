شكرا لقرائتكم خبر عن محمود متولى وباهر المحمدى ينتظمان فى تدريبات الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظم اليوم السبت محمود متولى وباهر المحمدى، لاعبا الإسماعيلى، فى مران الدراويش بعدما حصل الثنائى على راحة سلبية من المران أمس، لشعورهما بالإجهاد الشديد.

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة حرس الحدود الثلاثاء المقبل، فى إطار منافسات الأسبوع الــ31 بمسابقة الدورى المحلى.

وبدأ الفريق التحضير للمباراة فى حضور الجهاز الفنى المعاون الجديد الذى ضم محمود جابر مدربا عاما وعطية صابر مدربا وصبرى المنياوى مديرا للكرة.

يذكر أن متولى سيغيب عن تلك المباراة للايقاف لحصوله على الإنذار الثالث فى لقاء وادى دجلة بالجولة الماضية.