شكرا لقرائتكم خبر عن جهاد عامر تستقبل أولى مجموعات المقابلات الشخصية للمتطوعين لأمم افريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت الدكتورة جهاد عامر، مساعد رئيس اللجنة المنظمة لبطولة كأس امم افريقيا 2019 رئيس لجنة المتطوعين ومرافقى الفرق، الشباب المتقدم للمقابلات الشخصية الذين تقدموا للتطوع بالبطولة عبر الموقع الإلكترونى الرسمى للبطولة فى الفترة من 21 حتى 26 إبريل 2019.

وقالت الدكتورة جهاد عامر، إن اختيار الشباب المتطوعين بدأ بإتاحة الفرصة أمام الشباب للمشاركة فى تنظيم البطولة من خلال إطلاق استمارة التقدم على الموقع الإلكترونى، وبلغت نسبة زائرى الموقع منذ فتح باب التقدم للتطوع بالبطولة 58 ألف شاب وفتاة، ووصل عدد استمارات التقدم كاملة الاستيفاء 5428 استمارة بواقع 5296 شابا وفتاة من أبناء مصر من جميع محافظات الجمهورية، و132 شابا وفتاة من جنسيات أخرى، موضحة أنه يعقب ذلك المقابلات الشخصية للشباب المتقدمين للتطوع بالبطولة على الموقع الإلكترونى كمرحلة ثانية بدأت اليوم السبت 27 أبريل وتستمر حتى السبت المقبل من خلال لجان مكونة من أساتذة جامعات متخصصين فى اللغات الأجنبية، وخبراء فى مجال اللغة وقياس المهارات.

وأكدت أنه سيؤخذ فى الاعتبار القدرات والمهارات المتوفرة لدى الشباب المتقدمين للتطوع، وتوظيفها فى المكان المناسب بالبطولة، وكذا الخبرات التى يتمتع بها الشباب فى الأحداث والأنشطة الجامعية المختلفة.

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وأضافت جهاد عامر أن تنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية سيكون للشباب دوراً لافتاً انطلاقاً من المسئولية المجتمعية للشباب فى المشاركة فى الأحداث الوطنية الكبري والعمل على نجاحها، مشيرة أنه ولأول مرة سيتم عقد المقابلات الشخصية لمجموعة من الشباب الأفارقة والأجانب المقيمين بمصر لاختيار عدد منهم للتطوع بالبطولة بعد تقدمهم للمشاركة على الموقع الالكتروني، وكذا لاول مرة عقد لقاءات مع عبر وسيلة الـ Skype مع المتقدمين من مختلف الدول الإفريقية والأجنبية المقيمين بدولهم.

وكشفت رئيس لجنة المتطوعين ومرافقي الفرق أنه عقب مرحلة المقابلات الشخصية لاختيار الشباب المتطوعين سيتم عقد مجموعة من الدورات التدريبية المكثفة لهم، وعقب اجتيازهم بجدية سيتم ترشيحهم لأماكن محددة داخل اللجان يعقبها وضع تدريب متخصص لهم وفقا للمواقع التى سيتم التوزيع عليها بالتنسيق مع السادة رؤساء اللجان الفرعية باللجنة المنظمة بالبطولة.

وأكدت جهاد عامر أن جميع الخطوات الخاصة بمقابلة واختيار المتطوعين يتم المضى قدما بها بالتنسيق مع المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم ورئيس اللجنة المنظمة لبطولة افريقيا، ومحمد فضل مدير البطولة، فى إطار المتابعة الدورية لأعمال لجنة المتطوعين ومرافقي الفرق بهدف تحقيق النجاح المنشود للبطولة الأفريقية.