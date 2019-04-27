الزمالك يرتدى زيه الأبيض فى مواجهة "أحمر" النجم الساحلي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" زى الزمالك والنجم الساحلى التونسى فى مباراة الغد بين الفريقين المقرر لها التاسعة مساءً على استاد برج العرب، فى ذهاب نصف نهائى الكونفدرالية. ويرتدى الزمالك زيه التقليدى باللون الأبيض ويرتدى حارس مرماه طاقم موف، بينما يرتدى النجم الساحلى طاقمه باللون الأحمر، فيما يرتدى حكم الساحة الزامبى جانى سيكازوى قميص "لبنى". ومن المقرر أن يلتقى الزمالك مع النجم الساحلى فى الإياب يوم 5 مايو المقبل، وسيغادر الفريق الأبيض إلى تونس الجمعة المقبل استعداداً للمواجهة التى ستجمع الفريقين فى سوسة.

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