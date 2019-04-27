شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحى يعود للمنتخب الوطنى فى امم افريقيا 2019 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى على عودة رمضان صبحى لصفوف المنتخب الأول بعد تألقه مع الأهلي، خاصة أن اللاعب تم استبعاده فى آخر معسكرين للفراعنة وانضمام اللاعب لصفوف المنتخب الأوليمبى تحت قيادة شوقي غريب.
وكشف مصدر بالمنتخب أن أجيرى يرى أن رمضان سيكون ورقة رابحة على دكة البدلاء، خاصة أنه يجيد اللعب فى أكثر من مركز سواء الجناح الأيسر أو الأيمن.
يذكر أن منتخب مصر يقع فى المجموعة الأولى بأمم أفريقيا التى تضم منتخبات زيمبابوى والكونغو وأوغندا.
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