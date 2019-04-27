الأهلى يجهز وليد سليمان وإكرامى لمواجهة الطلائع فى الدورى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجهز الجهاز الفنى للأهلى، بقيادة مارتن لاسارتى، ثنائى الفريق وليد سليمان وشريف إكرامى لمواجهة طلائع الجيش، المقرر إقامتها الأربعاء المقبل، فى الجولة 31 من منافسات بطولة الدورى العام.
وأعلن وليد سليمان جاهزيته لمواجهة طلائع الجيش بعد انتظامه فى التدريبات عقب إجرائه بعض الفحوصات الطبية على الركبة هناك، كما يبدأ شريف إكرامى حارس مرمى الفريق اليوم المشاركة بشكل تدريجى فى التدريبات الجماعية بعد تعافيه من إصابته بتمزق فى عضلة السمانة وهى الإصابة التى أبعدته عن تدريبات ومباريات الفريق طوال الفترة الماضية.
ويحتل الأهلى المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 61 نقطة، خلف بيراميدز المتصدر بـ63 نقطة، فيما خاض الأخير 29 مباراة بينما خاض الفريق الأحمر 27 مباراة.
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