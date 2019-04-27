كروكيه الزمالك يهزم المعادي بخماسية نظيفة بالدوري

فاز فريق الكروكيه بنادي الزمالك علي نظيره نادي المعادي في الدورة المجمعة بخماسية نظيفة بنهائيات الدوري. ومن المقرر أن يواجه الفريق في المباراة النهائية نادي سموحة. المباراة النهائية نادي سموحة. وأكد أحمد ميهوب المدير الفني للكروكيه أن أبطال الفريق لن يتنازلوا عن لقب بطولة الدوري الذي غاب لسنوات طويلة عن الفارس الأبيض. ويقود كروكيه الزمالك اللاعبون: منال خضير وماهيتاب محمد ورانيا خورشيد وأحمد نصر وهامي ناجي وسيد صبرة.

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