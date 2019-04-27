رياضة | عاجل.. جروس يقرر الرحيل عن الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. جروس يقرر الرحيل عن الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك موقفه بشكل نهائي مع الإدارة البيضاء بشأن التجديد للفريق خلال الموسم القادم.

وأبلغ جروس، أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك بشكل رسمي عزمه عدم التجديد للفريق والرحيل مع نهاية الموسم الجاري بشكل رسمي.

وأكد جروس لأمير مرتضى غضبه الشديد من جلسات رئيس الزمالك معه في الفترة الأخيرة والحديث معه بصورة مستمرة حول إشراك بعض اللاعبين والتحفظ على طريقة اللعب.

وينتهي عقد جروس مع الزمالك يوم 26 مايو القادم وفقًا للعقود المبرمة بين الطرفين.

مدرب الزمالك بات قريبًا من العودة إلى الدوري السعودي في الموسم القادم بعد العروض التي تلقاها من أهلي جدة والهلال في الفترة الأخيرة.

ويستعد الزمالك لملاقاة النجم الساحلي غدًا الأحد في ذهاب الدور نصف النهائي للكونفدرالية الإفريقية.

فشل في الصين وتركيا والبرتغال.. أرقام ماليك إيفونا لا تشفع لعودته للأهلي لا تشفع لغة الأرقام للجابوني ماليك إيفونا مهاجم الأهلي السابق وسانتا كلارا البرتغالي حاليَا للعودة للقلعة الحمراء رغم إعلانه موافقته على العودة. وقال ماليك إيفونا عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " أوافق على العودة.. نعم إذا كانت هناك رغبة من مسئولي الأهلي". ماذا قدم ماليك إيفونا بعد الأهلي؟ ورحل ماليك إيفونا عن الأهلي موسم 2016/2017 لينضم إلى صفوف تيانجين تيدا الصيني وشارك في 10 مباريات فقط وسجل 3 أهداف، قبل أن يقرر النادي إعارته لصفوف قونيا سبور التركي. ولعب إيفونا لقونيا سبور موسم 2017/2018 خلال في 17 مباراة سجل فيها هدفًا واحد، وصنع مثله، قبل أن يعود لصفوف تيانجين تيدا الصيني لفشل التجربة التركية ومنه إلى سانتا كلارا البرتغالي في صفقة انتقال حر. وشارك إيفونا مع سانتا كلارا في 5 مباريات ولم يسجل أو يصنع أي هدف وذلك بخلاف ما قدمه مع الأهلي موسم 2015/2016 إذ شارك في 31 مباراة وسجل 13 هدفًا وصنع 5 أهداف. شريف إكرامي يعود للأهلي يشارك شريف إكرامى حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم السبت في التدريبات الجماعية عقب تعافيه من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا. وأكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، أن إكرامى تعافى من إصابته بتمزق فى عضلة السمانة وسيبدأ تدريجيًا المشاركة فى التدريبات الجماعية بداية من اليوم السبت. ويستأنف الأهلي بقيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني، تدريباته عصر اليوم السبت، على ملعب التتش بالجزيرة. ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش، الأربعاء المقبل على ملعب المكس بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين للدوري المصري الممتاز. منتخب المغرب يطلب اللعب مع مصر تلقى اتحاد الكرة برئاسة هاني أبوريدة خطابًا من جانب الاتحاد المغربي، لإقامة مباراة ودية على ملعب السلام قبل بطولة أمم إفريقيا 2019. ويسعى المنتخب المغربي بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد لخوض مواجهات قوية قبل البطولة، والمرشح لحصد لقبها على الأراضي المصرية. وتستضيف مصر نهائيات كأس الأمم الإفريقية، المقبلة بالفترة من يوم 19 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخب لأول مرة في تاريخ البطولة. Advertisements ووقع منتخب المغرب في المجموعة الرابعة التي تضم منتخبات ساحل العاج وجنوب إفريقيا وناميبيا، وتقام مبارياتها على ملعب السلام بالقاهرة. إيقاف الدوري المصري في 2 يونيو قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة إيقاف بطولة الدوري المصري يوم 2 يونيو المقبل استعدادًا لكأس أمم إفريقيا 2019 خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو. وتراجعت لجنة المسابقات بالجبلاية عن إيقاف الدوري المصري يوم 3 يونيو تحسباً لاستدعاء أى من اللاعبين الأجانب المحترفين بالدورى المصري لمنتخبات بلادهم خاصة أن الأجندة الدولية للفيفا ستكون يوم 3 حتى 11 يونيو. رئيس الزمالك: إيهاب جلال فوت وباع مباراة الأهلي والمصري اتهم رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك أن إيهاب جلال المدير الفنى لفريق المصري البورسعيدي بتفويت مباراته الماضية أمام الأهلي والتى انتهت بفوز الأخير بثنائية نظيفة. وقال رئيس الزمالك في تصريحات تليفزيونية إن إيهاب جلال فوت مباراة الأهلي ووضح ذلك من خلال أداء المصري البورسعيدي. وأضاف رئيس الزمالك: "واضح أن إيهاب جلال باع المباراة ولكن فى النهاية شئ لا يخصنا وأرفض ترديد نغمة ضياع الدوري من الزمالك". رئيس الزمالك يهاجم الأهلي هاجم رئيس مجلس إدارة الزمالك نادي الأهلي بسبب تصريحات محمد يوسف المدرب العام للفريق الذي قال إنه لا يجب تأجيل مباريات للقلعة البيضاء من أجل تكافؤ الفرص في الدوري المصري. وقال رئيس الزمالك في تصريحات تليفزيونية: "أرفض تدخل محمد يوسف في شئون الزمالك فعندما تأجلت مباريات الأهلي لم يتحدث أحد منا عن الأمر وعندما أهان مذيع تونسي النادي الأهلي وأنا على الهاتف قمت بالرد فورًا". وأضاف: "الأهلي خسر بخماسية وفضيحة أمام صن داونز ولم يتحدث أحد منا ولم نتدخل في أمر الفريق لذلك لا يجب أن يتحدثوا عن تأجيل مباراة الزمالك والإنتاج الحربي". يوسف أوباما يحرج جروس كشف رئيس نادي الزمالك عن أن يوسف أوباما صانع ألعاب الفريق يرفض اللعب في مركز لاعب الوسط المدافع خلال المباريات. وأضاف رئيس الزمالك يسجل كل الجلسات التي يعقدها مع كريستيان جروس المدير الفني للفريق لتفادي الأكاذيب التي حدثت في عهد جيسوالدو فيريرا المدرب السابق بعد رحيله والذي روج لها في وسائل الإعلام. وأوضح رئيس الزمالك في تصريحات تليفزيونية أنه يسجل كل جلساته مع جروس من أجل التاريخ لأنه فيريرا افترى على الزمالك بالبطل عندما رحل عن تدريب الفريق. وقال رئيس الزمالك: "لا أتدخل في تشكيل الزاملك فجروس عنيد ولا يستمع لأي رأي سواء مجلس الإدارة أو الجهاز المعاون له.. يوسف أوباما أبلغ جروس أنه لا يلعب في مركزه وأنه يرفض اللعب في مركز لا يجيد اللعب فيه". ويستضيف الزمالك فريق النجم الساحلي "الأحد" في ذهاب نصف نهائي الكونفيدرالية على استاد برج العرب بالإسكندرية بحضور 30 ألف مشجع.

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