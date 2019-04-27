رياضة | بتروجت ٢٠٠٤ يتوج ببطولة السويس للبراعم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بتروجت ٢٠٠٤ يتوج ببطولة السويس للبراعم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توج فريق بتروجت مواليد ٢٠٠٤ ببطولة السويس لكرة القدم للبراعم بعدما تصدر جدول المسابقة برصيد ٢٦ نقطة.

وجاء تتويج بتروجت بالبطولة بعدما تفوق على منتخب السويس الذي حل في المركز الثاني برصيد ٢٥ نقطة.

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ويضم الجهاز الفني للفريق كلا من طلعت إسماعيل مديرا فنيا وأحمد العارف مدرب عام وأحمد سمير مدرب حراس مرمى، وخالد بحيري مدير إداري، ومحمد ياسر إداري، والدكتور فوزي عبد الحميد أخصائي العلاج الطبيعي، ومحسن زكريا فني الملاعب.

بينما يشرف على البراعم في نادي بتروجت حاتم اللوزي عضو مجلس الإدارة والمدير الفني لقطاع البراعم والأكاديميات أحمد عبد الفتاح لاعب الأهلي السابق والمدرب العام الأسبق لفريقي بتروجت وسموحة.